أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق طراز العام 2023 من مركبة FJ Cruiser في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فئة تذكارية خاصة وحصرية تحمل اسم «الإصدار الأخير»، لتودع مسيرة هذه المركبة الشهيرة.

سيقتصر إنتاج فئة «الإصدار الأخير» على 1000 مركبة فقط، تتمتع بالعديد من الميزات الفريدة، وستمنح المغامرين على الطرقات الوعرة فرصة استثنائية لاقتناء هذه المركبة المميزة، والاحتفاظ بجزء من تاريخ هذه المركبة الشهيرة.



ومن المقرر إيقاف إنتاج مركبة FJ Cruiser في ديسمبر 2022، بعد مضي أكثر من 15 عاما تصدرت خلالها بصفتها إحدى أكثر المركبات الرياضية المتعددة الاستعمالات شهرة في المنطقة.



واستوحيت مركبة FJ Cruiser من طراز FJ40، وهي مركبة دفع رباعي أسطورية متعددة الاستعمالات تتمتع بتاريخ طويل من الأداء القوي على الطرقات الوعرة يمتد لأكثر من خمسين عاما.

وطورت مركبة FJ Cruiser لتكون مركبة متعددة الاستعمالات تتمتع بقدرات عالية، وتستهدف على وجه التحديد السائقين الذين يتطلعون إلى تخطي جميع الحدود المألوفة.

أطلقت مركبة FJ Cruiser في عام 2007، وشهدت استحسانا كبيرا من العملاء والنقاد على حد سواء باعتبارها مركبة ذات طابع كلاسيكي، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث اكتسب اهتماما ومتابعة حماسية بين عشاق المغامرات على الطرقات الوعرة.



ويتوافر «الإصدار الأخير» لعام 2023 بلون بيج للتصميم الخارجي، الذي أضيف أيضا إلى الفرش الداخلي والمجموعة المركزية، مما يضفي على المركبة لمسة مميزة من الحداثة.

ويمنح الطلاء الأسود الذي أضيف إلى كل من الشبك الأمامي والمصدات، والمرايا الخارجية، ومقابض الأبواب، وغطاء الإطار الاحتياطي مزيدا من الشعور بمتانة المركبة.

كما زود أيضا بعتبات جانبية وعجلات من الألمنيوم مقاسها 17 بوصة، في حين تؤكد شارة «الإصدار الأخير»، التي تشير إلى الرقم الفريد للمركبة، تفرد وحصرية هذا الإصدار المحدود.



وقال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: تصل مركبة FJ Cruiser إلى نهاية رحلتها تاركة وراءها ذكريات لا تنسى بصفتها إحدى ألمع المركبات الرياضية المتعددة الاستعمالات في تاريخ شركة تويوتا الغني، حيث تجمع هذه المركبة الإمكانات العالية على الطرقات الوعرة مع التصميم والأداء، مما يجعلها تتألق في المغامرات الصحراوية أو الأنشطة اليومية، لتقدم تجربة مريحة وجديرة بالثقة للسائقين والركاب على حد سواء أيا كانت وجهتهم.



وأضاف: على الرغم من أن مركبة FJ Cruiser سيوقف إنتاجها، إلا أن الحماس على الطرقات الوعرة يتواصل بفضل الإمكانات التي تتمتع بها مركبات تويوتا الأخرى الجاهزة لخوض المغامرة، مثل: لاند كروزر الشهير، ولاند كروزر جي آر سبورت، وبرادو، وأود أن أشكر عملاءنا على إلهامهم المستمر لنا لنطور أفضل المركبات على الإطلاق، المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم.



ويأتي طراز العام 2023 من مركبة FJ Cruiser مزودا بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 4 ليترات، يولد قوة 270 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 380 نيوتن-متر، ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i.

كما أنه مجهز بمجموعة واسعة من الميزات المخصصة لمساعدة السائق، مثل: نظام التحكم النشط في منع الانزلاق (A-TRAC)، ونظام التحكم بالزحف، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC) مع إمكانية إيقاف النظام، ونظام التحكم الإلكتروني في القفل التفاضلي الخلفي، بالإضافة إلى الأداء المتفوق في جميع التضاريس، وميزات السلامة العالمية المستوى التي تتبناها شركة تويوتا، مما يجعل السائقين ينعمون براحة البال.



إن المكانة الأسطورية لمركبة FJ Cruiser النابعة من كونها من أكثر المركبات الرياضية المتعددة الاستعمالات تفردا في نوعها من شركة تويوتا، وقوة التحمل المثبتة على مر السنين ستبقى حية في قلوب مالكيها وعائلة تويوتا.

ويمكن لمالكي المركبة الاطمئنان إلى أنهم سيستمرون في الحصول على خدمة عالمية المستوى من مراكز خدمة تويوتا المحلية على الرغم من توقف إنتاجها.

ويتوافر طراز العام 2023 من مركبة FJ Cruiser مع مجموعة متنوعة من الألوان واللمسات النهائية والمواصفات الجذابة، ومن المقرر أن يطرح «الإصدار الأخير» في المنطقة خلال الربع الرابع من عام 2022.