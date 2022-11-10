دارين العلي



تنطلق مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية التي تنظمها مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الى العالمية في دورتها المقبلة 2023-2024 لتشمل كل دول العالم بعد ان حققت نجاحات مميزة محليا وخليجيا وعربيا.



وفي هذا السياق، قالت رئيس مجلس إدارة المبرة الشيخة فادية السعد ان المسابقة التي خصصت للطالبات منذ انطلاقها عام 1999 سيتم إطلاقها الى العالمية للطلبة والطالبات معا لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين. ولفتت السعد خلال مؤتمر صحافي عقد امس الأول الى ان الهدف من المسابقة هو إعداد جيل من الطالبات الموهوبات والفائقات في المجالات العلمية والعمل الجماعي وتنمية خيالهن وربطه بمجالي الهندسة التقنية والقدرة على حل المشكلات من الواقع، موضحة ان جميع دول العالم توجه اهتماما كبيرا بفئة الشباب وأصبح وجود المسابقات الدولية ضرورة ملحة لدى كثير من الدول حيث يساعد وجودها على الترابط بين الشعوب ونشر الثقافة حول العالم. وأكدت على أهمية المسابقات العلمية في صقل شخصية ومواهب الطلبة وتطوير قدراتهم العقلية وتعزيز روح الابتكار لديهم، لافتة الى ان مثل هذه المسابقات تخلق وتنمي روح التنافس في المجال العلمي الذي شهد قفزات كبيرة متطورة، مشيرة الى أهمية توفير هذه المنصات والمراكز المتخصصة لتنمية الجانب العلمي لدى الأجيال المقبلة، مشيدة بالمستويات التي ظهرت عليها الطالبات في هذه المسابقة وجديتهن في إيجاد الحلول العلمية وفق نظم فنية وتقنية مبتكرة.



وحول تطور المسابقة، ذكرت أنها تطورت كثيرا، حيث يحرص القائمون عليها على تدريب الطالبات وتمكينهن علميا سواء من خلال البرامج التدريبية أو ورش العمل التي تقام للطالبات يقدمها متخصصون في مختلف مجالات البحث العلمي وماهيته لرفع قدراتهن العلمية وتمكينهن من اتخاذ القرارات السليمة، مؤكدة أن المسابقة نجحت في تحقيق أهدافها.



وبينت أن الكويت سبقت الأمم المتحدة في التنمية المستدامة ومنها إعداد النساء في تقلد المناصب القيادية ومواقع صنع القرار وتمكينهن منذ الصغر وإعدادهن الإعداد العلمي السليم، وذلك من خلال ما تقدمه المسابقة من إعداد علمي للطالبات، مشيرة إلى أنها بدأت بالمرحلة الثانوية ثم شملت المتوسطة واتجهت بعد ذلك الى المرحلة الابتدائية كونها النواة الأولى لتنمية المهارات العلمية، والمسابقة حتى وإن شملت الشباب إلا انها ستواصل تركزها على الفتيات كونه حقا علينا كنساء، لذا ستعمل المسابقة على تكثيف جهودها في دعم الفتاة وصقل مهاراتها العلمية والقيادية.



وأعربت عن الأمل في إنشاء مراكز علمية متقدمة ومتطورة في الكويت لبناء الشخصية تواكب المتغيرات والتطورات العالمية لتضع الكويت على الخريطة العلمية العالمية بين مثيلاتها من الدول المتقدمة، لافتة الى ان هناك مراكز علمية قائمة بالفعل ورغبة وإرادة سياسية حقيقية الا ان تلك المراكز غير مفعلة بالشكل المطلوب.