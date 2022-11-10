عبدالعزيز الفضلي

تعرضت طالبة في احدى مدارس المرحلة المتوسطة الى ضيق في التنفس بسبب مرض الربو الذي تعاني منه، الأمر الذي أدى الى سرعة نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن الطالبة التي تعاني من مرض الربو تعرضت الى ضيق في التنفس، مشيرة إلى عدم وجود ممرضة في العيادة المدرسية، حيث تغيبت عن العمل منذ الأسبوع الماضي، مما جعل مديرة المدرسة تتصل بالإسعاف وإبلاغ ولي الأمر بحالة ابنته. وأوضحت المصادر انه على الفور وصلت الإسعاف، وتم نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج، داعية وزارة التربية الى تخصيص ممرضتين في المدرسة للظروف الطارئة.