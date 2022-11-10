آلاء خليفة



أعلنت وزارة التعليم العالي اتخاذها خطوات جادة لإبراز دور المكاتب الثقافية وتقوية التواصل مع طلبتنا الدارسين في الخارج عبر فتح قنوات مباشرة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«انستغرام». وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن هذه الخطوات تهدف إلى متابعة شؤون أبنائنا الطلبة الدارسين في الخارج والتواصل معهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لهم، مضيفة أن الوزارة ستخصص أسبوعا من كل شهر ابتداء من يوم الأحد المقبل.