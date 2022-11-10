قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل الضاحي، ان وفدا من الرابطة برئاسته وعضوية نائب الرئيس خليل ابراهيم الشطي قد التقى أمين سر مجلس الأمة النائب أسامه الشاهين وتم خلال اللقاء طرح أبرز القضايا العالقة التي تهم الهيئة التدريبية بالكليات التطبيقية، مشيرا إلى أنه ناقش قضية المدربين من حملة الدبلوم وضرورة إنصافهم وحصولهم على ترقياتهم، وقدم للنائب الشاهين كتب مراسلات الهيئة المرسلة لديوان الخدمة بهذا الشأن.



وقال نائب رئيس الرابطة خليل إبراهيم الشطي، إنه طرح خلال اللقاء ضرورة تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة في عام 2014 بشأن صرف مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير، 400 دينار لحملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب في كليات الهيئة أسوة بالمعلمين حملة الشهادات العليا بوزارة التربية ووزارة الأوقاف.



ووجهت الرابطة شكرها للنائب الفاضل أسامة الشاهين لحسن استقباله وتجاوبه مع المطالب المستحقة للرابطة ووعده بتبنيها والعمل على إقرارها.