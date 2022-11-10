عبدالعزيز الفضلي



أكد مدير أكاديمية الموهبة المشتركة - بنين بدر الهاجري أن الأكاديمية أحد صروح ومنارات العلم في الكويت بفضل الله ثم التعاون بين وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي متمثلة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.



وقال الهاجري ان للأكاديمية دورا كبيرا في استقطاب وصقل المواهب العلمية والعملية لطلاب الكويت الموهوبين وذلك من خلال البرامج الإثرائية والورش التدريبية والزيارات الخارجية، حيث تتميز الأكاديمية بخطط وبرامج علمية ومراكز محلية ودولية في مختلف المجالات من أجل إعداد جيل يستطيع مواكبة التطورات العلمية على مستوى العالم.



وأوضح ان أكاديمية الموهبة استغلت فرصة إعادة النشاط المدرسي كما كان في سابق عهده بشكل يلبي تطلعات الأكاديمية لتكون رائدة في تجربتها ونموذج يحتذى من خلال تقديم العديد من الورش والفعاليات المختلفة في شتى المجالات المعنية بمتعلميها المميزين والموهوبين لجعل الأكاديمية واجهة حضارية تعليمية لمستقبل الكويت، معربا عن تمنياته دعم واستمرار أكاديمية الموهبة المشتركة والتوسع بإنشاء مراكز متعددة على مستوى المحافظات من أجل التفوق العلمي والأكاديمي.