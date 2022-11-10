تحت رعاية مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى إصدار دستور الكويت. وتضمنت الفعالية معرضا لصور أرشيفية عن ذكرى إصدار الدستور وندوة تحت عنوان «ستون عاما على إصدار دستور الكويت» تحدث فيها أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار، وذلك في مبنى مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالحرم الجامعي في الشويخ.



وتطرق د.غانم النجار إلى تاريخ نشأة الدستور وكيف أن ثقافة الانتخابات مغروسة في الكويت منذ فترة ما قبل الدستور، مشيرا إلى أنها إحدى الدول الأكثر سلمية في الانتخابات، حيث كان أمير البلاد آنذاك الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، ملما بثقافة خارجية واسعة ولديه ثقافة الديموقراطية وفهم الأحزاب، كما كان الرئيس جمال عبدالناصر يشيد بشخصية الشيخ عبدالله السالم وفكره المتقدم، وإن رئيس المجلس التأسيسي علي ثنيان الغانم، وأمير الكويت آنذاك عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، لم تأت صورتهم الشهيرة إلا بعد مقدمات من الانفتاح السياسي حصلت بتغيير طبيعة المجتمع الكويتي واستقلال الكويت، فالنظام الانتخابي المتكامل في الكويت ما هو إلا نتاج الدستور.



وعلى هامـش النـدوة، أقيم معرض على شرف مناسبة الذكرى الستين لإصدار الدستور الكويتي والذي يحمل العديد من الصور الأرشيفية عن الذكرى.