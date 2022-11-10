حنان عبد المعبود



أعلن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي عن انتهاء أعمال المؤسسة لشبكتي الضغط المتوسط والمنخفض المغذية لـ 720 قسيمة سكنية بمشروع جنوب عبدالله المبارك.



وقال العنزي في بيان صحافي إن المواطنين مالكي تلك القسائم يمكنهم التقدم بطلبات إيصال التيار الكهربائي من خلال خدمات المؤسسة عبر تطبيق «سهل».



وأوضح أن مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني يشتمل على 3260 قسيمة سكنية، وقد تم الانتهاء فعليا من الأعمال الخاصة بـ 720 قسيمة سكنية، وسيتم الانتهاء من أعمال باقي القسائم تباعا، علما أن أعمال المشروع تنتهي تعاقديا بتاريخ 14/06/2023 حيث إنه تم الانتهاء من هذا الجزء من المشروع قبل الموعد التعاقدي بخمسة أشهر.



وثمن جهود المختصين بوزارة الكهرباء والتعاون المميز الذي أبدوه مع إخوانهم من جهاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية من عمر المشروع.