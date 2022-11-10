دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ان الوزيرة د.أماني بوقماز أبلغت كلا من وكيل الوزارة بالتكليف م.خليفة الفريج والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب م.جاسم النوري والوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه م.حمود الروضان بعدم موافقة مجلس الوزراء على طلبات التجديد لهم.



وقالت المصادر: «ان الوكلاء الثلاثة لم يقصروا طوال فترة عملهم في تطوير قطاعات عملهم، تكللت بالحفاظ على استمرارية إيصال خدمات الوزارة إلى جميع عملائها على مدار الساعة»، مشيرة إلى نجاح الوكلاء المنتهية مدتهم في تنفيذ المشاريع ورسم الخطط الاستراتيجية للوزارة، حفاظا على استقرار شبكتي الكهرباء والماء.