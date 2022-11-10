العميد خالد العتيبي: إجمالي من قاموا بعملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 16267 متقدماً

نتفهم رغبة الجميع في الالتحاق بكلية علي الصباح لخدمة الوطن لكن هناك أسساً ومعايير للقبول



عبدالهادي العجمي



أكد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد العتيبي أن إجراء القرعة للطلبة الضباط حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم ستكون يوم السبت المقبل وستجرى على 2201 متقدم ممن استكملوا الشروط واجتازوا المقابلات والاختبارات، مرجحا ان العدد الذي سيتم قبوله في الكلية يقدر بنحو 400 متقدم، لافتا إلى انه جرى إعادة فحص ملفات 1086 متقدما بعد رفع التحفظات الأمنية واتضح أن 388 منهم لم تنطبق عليهم الشروط.



واكد العميد العتيبي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس لشرح آلية التسجيل وإجراءات ومعايير القبول لدفعة الطلبة الضباط الدفعة 23 لحملة الشهادة الجامعية و49 لحملة الدبلوم والثانوية العامة، أن قبول الطلبة الضباط الجامعيين سيتم في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن عدد الذين سجلوا يقدر بنحو 8 آلاف على أن يتم دخولهم الدورة في أول يناير المقبل.



وأوضح أنه تم فتح باب التسجيل بتاريخ 6/7/2022 إلى 23/7/2022، وحرصا من القيادة العسكرية على دخول أكبر عدد تم تمديد عملية التسجيل إلى تاريخ 31/7/2002، لافتا إلى أنه بالنسبة للثانوية العامة تم تعديل العمر المسموح به من 21 إلى 23 سنة بالنسبة لحاملي الشهادة الثانوية، ولشهادة الدبلوم تم التعديل من 22 إلى 24 سنة، وأيضا من باب حرص القيادة العسكرية تم فتح جميع التخصصات للمتقدمين الحاصلين على الشهادة الجامعية بالإضافة إلي تمديد عملية التسجيل إلي تاريخ 8/8/2022 وتعديل العمر من 26 إلى 30 سنة.



معايير محددة



وقال: نتفهم رغبة الجميع بالالتحاق بكلية علي الصباح والعمل على خدمة الوطن في هذا المجال، ولكن هناك أسس ومعايير لهذا القبول كما هو حاصل في جميع الكليات المدنية والعسكرية (اختبارات القبول) وبنسب محددة للنجاح تمت عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بكلية علي الصباح العسكرية، وإتاحة حرية الاختيار للمتقدم باختيار القوة الراغب في الالتحاق بها.



واشار العميد العتيبي إلى أن العدد الإجمالي لمن قاموا بعملية التسجيل من خلال الموقع وصل الى 16267 متقدما، مشيرا أن جميع إجراءات التسجيل عن الطريق الإلكتروني من بداية التسجيل إلى الانتهاء من عملية القرعة، تمر مرحلة التسجيل بـ 4 مراحل رئيسية، أولا: المقابلة الأولية وتقسم إلى مرحلة التدقيق (يتم التدقيق على الإثباتات الرسمية للمتقدم وكذلك على الشهادات حسب شروط وزارة التربية) ومن يتم قبول أوراقه يتم فتح الملف الإلكتروني له، وفي مرحلة التدقيق وجدنا أن هناك 235 حالة لا تنطبق عليهم شروط التسجيل الصحيحة، وكذلك هناك 1747 متقدما سجلوا في الموقع ولم يتقدموا لاستكمال إجراءات التسجيل، وبذلك تم اجتياز 14285 متقدما لمرحلة التدقيق في المقابلة الأولية وتم اعتماد الملفات الإلكترونية الخاصة بهم وتم إرسال ملفاتهم للمقابلة الأولية، لافتا الى انه بالنسبة للفحص الطبي الأولي (الطول، الوزن، سلامة النطق، عمى الألوان) تم استقبال 14285 ملفا لإجراء الفحص الطبي الأولى للمتقدمين، وقد اجتاز 10396 متقدما هذا الفحص وتم استبعاد 3889 لعدم اجتيازهم.



وأضاف: ثانيا، الفحص الطبي بعد المرحلة الأولى تم استقبال 10396 ملفا لعمل إجراء الفحص الطبي الشامل حسب الإجراءات الطبية المعتمدة رسميا، وكانت نتائج الفحص الطبي كالآتي: 357 متقدما لم يحضروا للفحص الطبي على الرغم من إعطائهم أكثر من فرصة حسب التوجيهات، 5958 متقدما لم يجتازوا الفحص الطبي و4081 متقدما تم اجتيازهم للفحص الطبي. وثالثا، الاختبارات (القدرات) وتشمل اللغة الإنجليزية، المعلومات العامة، والتربية البدنية، حيث إنه بعد الانتهاء من الفحص الطبي الشامل تم انتقال عدد 4081 متقدما إلى مرحلة الاختبارات والقدرات وجدنا أن 137 متقدما لم يحضروا الاختبارات على الرغم من إرسال دعوة لهم عبر تطبيق «هويتي» والإيميل الشخصي الخاص بهم اكثر من مرة، وبذلك انتقل 3944 متقدما للمقابلة الشخصية.



وتابع: رابعا، المقابلة الشخصية وتتكون اللجنة من 5 أعضاء من كبار ضباط الجيش، ولكل عضو درجة في التقييم (علما أن التقييم إلكتروني ويشمل عدة معايير ولكل معيار درجة محددة) تم استدعاء 3944 متقدما للمقابلة الشخصية، ووجدنا أن 51 متقدما لم يحضروا المقابلة الشخصية واجتاز المقابلة الأولية 2201 متقدم، بينما لم يجتزها 1692، وهناك أيضا شرطين، وبعد مراسلة الجهات المعنية بالدولة يتم استبعاد من لم ينطبق عليه الشرطان المسجلان بشروط التسجيل للكلية العسكرية، وبناء على ذلك كان عدد من اجتاز المقابلة ووصل للقرعة 2201 من إجمالي العدد.



شرف الخدمة العسكرية



من جهته، قال مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع العميد الركن بحري محمد العوضي: نرحب بكم بالمؤتمر الصحافي الخاص بكلية علي الصباح العسكرية لشرح وتوضيح آلية التسجيل وإجراءات ومعايير القبول لدفعة الطلبة الضباط 23 لحملة الشهادة الجامعية ودفعة الطلبة الضباط 49 لحملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة، حيث يتم عقد هذا المؤتمر بناء على توجيهات وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح وتعليمات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.



وأكد العوضي أن الجيش دائما يحفز ويدعم كل من يرغب من أبناء الكويت في الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية من خلال المعاهد والكليات العسكرية التابعة له.