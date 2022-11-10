«المالية» جاهزة لإبلاغ الوزارات بالميزانيات.. ونشر المراسيم رسمياً الأحد المقبل يتزامن معه فتح ميزانية كل وزارة بنظام «أوراكل»

مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام سيكون بصفة الاستعجال، وبفئة عالية الخطورة أسوة بالعاملين في وزارة الداخلية، تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 9 و24 أغسطس الماضي.



وأوضحت المصادر أن الصرف للعسكريين يخضع للضوابط ذاتها المنصوص عليها في القانون، وهي مراجعة كشوف الأسماء في ديوان الخدمة المدنية، وموافقة المراقب المالي، لافتة إلى أن الجهود المضاعفة تثمر تسريع مراجعة كشوف الأسماء إلى جانب الجهات الـ 8 المتبقية.



وجددت التأكيد على أن موافقة مجلس الأمة على التعديل التشريعي المقدم من الحكومة والمتضمن اعتماد ميزانية تكميلية إضافية 120 مليون دينار بمنزلة الخطوة الفاصلة التي مكنت الحكومة من المضي قدما في تنفيذ إجراءات الصرف.



هذا، وذكرت مصادر أخرى أن نشر الميزانيات في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الأحد المقبل أو الذي يليه يفتح الباب على مصراعيه لتسريع كل القضايا المرتبطة بالميزانيات.



وكشفت عن أن وزارة المالية جاهزة لإبلاغ الوزارات بالميزانيات، مشيرة إلى أن نشر المراسيم رسميا يتزامن معه فتح ميزانية كل وزارة بنظام «اوراكل».



وردا على سؤال حول الصرف للجهات الـ 8 المتبقية، أوضحت المصادر: بعد نشر الميزانيات سيتم التحويل للجهات التي أثمرت الجهود التنسيقية بينها وبين الديوان إنجاز ضوابط الصرف.