أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على موقف الكويت الداعم للأشقاء في المملكة العربية السعودية وما تتخذه من اجراءات على كل الاصعدة للحفاظ على سلامة اراضيها ومواطنيها، مشيرا الى ان امن المملكة يشكل واجبا وطنيا لنا تجاه الاشقاء ونسعى دائما لتعزيزه.



ونقل الخالد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح، كما توجه بعظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على احتضان المملكة العربية السعودية الشقيقة للاجتماع وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، داعيا لها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل ما تشهده من نهضة في كل المجالات. وهنأ دولة قطر على استضافتها كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، متمنيا لها التوفيق في تنظيم هذا الحدث العالمي الفريد، بما يعكس ما وصلت اليه دول المجلس من تقدم ورقي.



جاء ذلك في الكلمة التي القاها في الاجتماع الدوري التاسع والثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اختتم اعماله في العاصمة السعودية الرياض.



واضاف ان هذا الاجتماع يعقد في ظروف اقليمية وعالمية بالغة الحساسية، ولابد من دراستها والوقوف على آثارها على بلادنا برؤية واحدة وقرارات موحدة، الامر الذي يتطلب منا استمرار التعاون في مختلف المجالات باعتبار ان امن مجلس التعاون كل لا يتجزأ. واستعرض جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة آفة المخدرات وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربي وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون شباب ومقدرات الوطن بكل شراسة، وهذا ما ظهر جليا من حجم الضبطيات التي تصدت لها قطاعات وزارة الداخلية في الآونة الاخيرة.