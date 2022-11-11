غردت النائب اللبنانية بولا يعقوبيان، عبر «تويتر»، ناشرة صورا تظهر اختراق رصاصة طائشة طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط «ميدل ايست» كانت تقلها وركابا آخرين بعد هبوطها على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي ظهر أمس.



وكتبت يعقوبيان: «بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمد لله على السلامة، السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد».



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، أن «رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الأردن».



وأضاف في تصريح لتلفزيون «الجديد» ان «مطار بيروت يواجه هذه الأزمة دائما، إضافة إلى أزمة الطيور التي تشكل خطرا على حركة الطيران».