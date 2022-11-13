أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة براك الشيتان قرارا بتعديل قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.



وجاء في القرار:



مادة 1: يُستبدل بنص المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 المشار اليه النص الآتي:



مادة 2: يُشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة توافر الضوابط الآتية:



1 - يجوز التقدم بطلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة - سنويا، على ألا يتكرر تقديم الطلب في ذات السنة.



2 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية، بعد التعيين فيها أو النقل إليها، مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.



3 - ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.



مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.