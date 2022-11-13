تفقد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح إجراءات القرعة العلنية لكلية علي الصباح العسكرية للطلبة الضباط دفعة 49 من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة، واطلع وزير الدفاع خلال الزيارة على شرح مفصل عن إجراءات القرعة العلنية وسير العمل فيها لضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، حيث تمت القرعة على ثلاث مراحل لاختيار مقبولين للقوة البرية والقوة الجوية والقوة البحرية.



وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن آمر الكلية العميد الركن خالد العتيبي أكد أن إجراءات اختيار المقبولين من خلال القرعة العلنية تأتي بناء على نهج الشفافية وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت في 4 الجاري تأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط 49 التي كان مقررا عقدها السبت الماضي.



وأفادت حينها بأن ذلك يأتي لمراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناء على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين.