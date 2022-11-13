ضوابط القياديين وتداعيات الأمطار.. أولويتان

مراسيم بتعيين 18 قيادياً في الجهات الحكومية

"التواصل الحكومي": ورشة العمل الوزارية بحثت برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة



مريم بندق



أكدت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزارة المالية جاهزة إجرائيا لإيداع ميزانيات الإجازات في حسابات الوزارات بعد صدور الميزانيات رسميا، مشيرة إلى انه لا يمنع من صدورها في ملحق خاص من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ولافتة إلى تنسيق يومي مع ديوان الخدمة المدنية والجهات العسكرية الثلاث والـ 8 جهات المتبقية لإنجاز الإجراءات القانونية تمهيدا لإيداع مكافأة الصفوف الأمامية في حساب هذه الجهات.



هذا، وتم اعتماد مراسيم تعيين 18 قياديا، منهم 16 فقط من أصل الـ 22 قياديا الذين صدرت أسماؤهم في بيان مجلس الوزراء الرسمي يوم الإثنين الماضي، وتمت إضافة اسمي عبير الدعيج وكيلا لديوان الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة، ومي المسعد وكيلا لوزارة الأشغال.



وردا على سؤال حول تداعيات الأمطار، أجابت مصادر مطلعة انه من المتوقع ان تطرح للنقاش مجددا في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية غدا الإثنين، مؤكدة أهمية النظر في مطالبات بأن يتم التركيز على الحلول لتفادي تكرار هذه التداعيات في المدن والطرق الجديدة.



هذا، وحسب جاهزية تقرير مجلس الخدمة المدنية سيتم البت في سد شواغر وزارات المالية والكهرباء والتربية، وهيئات الزراعة والصناعة والتعليم التطبيقي والتدريب، إلى جانب تعيين رئيس وحدة التحريات المالية، و4 أعضاء يمثلون القطاع الخاص من ذوي الخبرة في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وهيئة مفوضية أسواق المال التي انتهى مرسوم مجلس مفوضيها في 6 سبتمبر الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة م.طارق المزرم أن ورشة العمل الوزارية عقدت اجتماعها الثاني صباح أمس بقصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وبحضور عدد من الوزراء المختصين، لمناقشة برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مراسيم بتعيين 18 قيادياً في الجهات الحكومية

صدرت مراسيم بتعيين 18 قياديا في عدة جهات حكومية.



وتضمنت المراسيم ما يلي:



٭ تعيين الفريق أول متقاعد فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح - نائبا لرئيس الحرس الوطني - بدرجة وزير.



٭ عبير عبدالعزيز عبدالرحمن الدعيج - وكيلا لديوان الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة.



٭ مي إبراهيم محمد المسعد - وكيلا لوزارة الأشغال العامة - بدرجة وكيل وزارة.



٭ يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة، كل من:



كفاية محمد ابراهيم النجدي.



عيد مليح مهل الرشيدي.



٭ يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية كل من:



عبير عبداللطيف عبدالوهاب الفارس.



إبراهيم علي معيض الهاجري.



نرجس يحيى عبدالرسول حسن.



٭ عمار عبدالله محمد الناجم - بدرجة وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الأداء الحكومي.



٭ برجس فالح محمد الهاجري - في وظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - بدرجة وكيل وزارة مساعد.



٭ يعين بوظيفة أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - بدرجة وكيل وزارة مساعد، كل من:



سلطان محيا موسم الديحاني.



عائشة عدنان محمود المحمود.



محمد خالد أحمد الجسار.



سهام سعد سالم الدواس.



مساعد محمد زامل الزامل.



٭ يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام كل من:



تركي عبدالله صنهات المطيري.



سالم فهد صغير الوطيان.



٭ فاطمة سعود عبدالعزيز السالم - مديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية - بدرجة وكيل وزارة.

"التواصل الحكومي": ورشة العمل الوزارية بحثت برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة

عقدت ورشة العمل الوزارية اجتماعها الثاني صباح اليوم السبت بقصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان وبحضور عدد من الوزراء المختصين ، لمناقشة برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء