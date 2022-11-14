قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بإلزام أصحاب العقارات المهجورة بعدمها وإعادة ترميمها.



وقال العبدالجادر في اقتراحه: لما كان الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لبلدنا الحبيب من أولى اهتمامات المجلس البلدي والذي يدخل ضمن اختصاصاته تجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها وفقا للبند 4 من المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.



وأضاف: ولما كانت المادة الثالثة من ذات القانون تنص على أن «تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها»، حيث إنه مما لا يخفى على الجميع وجود العديد من العقارات المهجورة منذ سنين طويلة بأنواعها المختلفة استثمارية وسكن خاص ومدارس حكومية وفي مناطق وشوارع حيوية الأمر الذي يشوه المنظر الحضاري للبلاد. لذا أقترح: إلزام أصحاب العقارات المهجورة سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد بضرورة هدمها أو إعادة ترميمها واستغلالها خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور القرار وفي حال المخالفة تقوم البلدية بعملية الهدم مع تحميل صاحب العقار جميع التكاليف وفرض الغرامات المالية المناسبة.