أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي لرفع كل ما يعوق الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته.



وأكد المطيري قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكل مناطق المحافظة أسفرت عن وضع 2913 ملصقا ورفع 294 سيارة مهملة، وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب توجيه 161 إنذارا وتحرير وأخذ 1201 تعهد.



وأضاف انه تم نقل 11114 دربا من النفايات تضمنت 3196 دربا من نفايات السكراب والأثاث، 3901 درب من النفايات البلدية السكانية والقمامة إلى جانب 4017 دربا من النفايات الإنشائية شبه الصلبة.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.