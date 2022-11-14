أوصت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي خلال اجتماعها بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن حل الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى.



وكانت هيئة الطرق أفادت في ردها على المقترح بأنه سيتم التالي:



1- تطوير التقاطع (3A) ليكون تقاطعا ذا حركة حرة دون إشارات ضوئية، ما يسبب ديناميكية الحركة المرورية.



2- استحداث نفق على شارع المسجد الأقصى.



3- استبدال التقاطع المحكوم بإشارات ضوئية بدوار يؤمن حركة المرور الحر.



4 الإبقاء على الجسر القائم على طريق الفحيحيل السريع.



وكذلك اقتراح تطوير تقاطع شارع سالم غانم الحريص شارع 1 مع طريق الفحيحيل السريع 43 والذي يتضمن:



1 - تطوير تقاطع 43 ليكون تقاطعا ذا حركة حرة دون المسارات الضوئية لتأمين وسلامة الحركة المرورية.



2- تأمين الحركة المرورية الحرة من طريق الفحيحيل السريع باتجاه العاصمة.



3- تأمين الحركة المرورية الحرة من شارع 210 إلى طريق الفحيحيل السريع، مع اقتراح إنشاء نفق تحت التقاطع رقم 43.



4- تأمين الحركة المرورية الحرة لجميع الاتجاهات الأخرى على مستوى سطح الارض.



وقال رئيس اللجنة ناصر الجدعان انه تمت الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للزراعة بتوسعة المستشفى البيطري الكائن بمنطقة السالمية، وأبقت على جدول أعمالها الطلب المقدم من الهيئة العامة للشباب الموافقة على تغيير استعمال مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 إلى مدينة الأعمال التكنولوجية.