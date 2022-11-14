قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحاً بتخصيص موقع بديل لمضخة الصليبية.



وقال المطيري في اقتراحه: نظراً لما يتسبب به الموقع الحالي لمضخة المياه في منطقة الصليبية من إرباك للحركة المرورية بسبب العدد الكبير لصهاريج وتناكر المياه التي تخدم جواخير كبد والهجن، الأمر الذي دمر الطرق وسبب العديد من الحفر ما يعرض حياة مرتادي الطريق للخطر.



وللمصلحة العامة، أقترح: تخصيص موقع بديل لمضخة المياه في الصليبية إلى موقع أقرب جغرافيا إلى جواخير كبد والهجن حفاظا على سلامة وحياة مرتادي الطرق القريبة من موقع المضخة الحالي.