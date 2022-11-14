قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بتخصيص أرض لإنشاء مسلخ متكامل الموارد في منطقة العبدلي الزراعية والوفرة الزراعية والذي تمت إحالته للجهاز التنفيذي للدراسة.



وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة الى قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمادة 21 والتي تنص على اختصاص المجلس البلدي في إطار المخطط



الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة والبند رقم 6 الذي ينص على تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق والمسالخ والمقابر وغيرها.



وأضاف: بعد أن التقينا مع ملاك المزارع في منطقة العبدلي والوفرة الزراعية ومرتاديها وحرصا على صحة الإنسان، أقترح: تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ في منطقة العبدلي الزراعية لخدمة ملاك المزارع ومرتاديها.



كما قدم العنزي اقتراحا آخر جاء فيه:



بالإشارة الى الموضوع اعلاه وإلى قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمادة رقم 21 التي تختص بالمجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة، وبالبند رقم 6 الذي ينص على تقرير انشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والاسواق والمسالخ والمقابر وغيرها. وإلى اهمية تنظيم العمل صحيا وبيئيا والحرص على صحة الإنسان ونظافة المناطق أقترح: تخصيص أرض لغرض انشاء مسلخ متكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن.