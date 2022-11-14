الرياض - مفرح الشمري

من بين 12 عملا (8 أعمال إذاعية و4 تلفزيونية)، حصدت وزارة الإعلام جائزة واحدة من جوائز «المسابقة الإذاعية» في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ 22، وذلك في مسابقة «دراما الخيال العلمي» من خلال مسلسل «المركبة المهجورة»، فكرة: إبراهيم ماتقي، تأليف: أحلام الصراف، إخراج: حسين الحداد، تمثيل: سماح وخالد المفيدي، بينما لم تحصل أعمال قطاع التلفزيون على أي جائزة.



وأسدل الستار، مساء امس الأول في فندق هيلتون الرياض، على أنشطة الدورة الـ 22 للمهرجان والتي أقيمت بالعاصمة السعودية (الرياض) في الفترة من 9 الى 12 الجاري تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي، والذي قال في كلمته بالحفل الختامي: إن صناعة الإعلام متسارعة، ما يتطلب المبادرة لمواجهة التحديات، ومواكبة هذا التغيير، مبينا أن معرض «مستقبل الإعلام الجديد» جاء بالتزامن مع مهرجان الإذاعة والتلفزيون.



واكد الحارثي أن المملكة العربية السعودية تعيش نقلة نوعية وتطورا ملحوظا في ظل قيادتها الرشيدة، مشيرا الى أن إطلاق مبادرة «منتج» جاءت لتحفيز الإبداع والمبدعين، والارتقاء بصناعة الإعلام ووسائله المتطورة التقنية.



وبعدها قام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي ومدير اتحاد إذاعات الدول العربية م.عبدالرحيم سليمان، بتكريم الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية والتي شهدت تنافسا كبيرا بين المحطات الإذاعية والتلفزيونية العربية، وجاءت الجوائز كالتالي:



المسابقات الإذاعية



٭ البرامج الصحية: فاز بها برنامج «طبيبك» - السودان، وبرنامج «ضيف الصباح» - إذاعة روتانا- السعودية.



٭ البرامج السياحية: فازت بها مناصفة برنامج «دروب» - إذاعة الفجيرة - الامارات، برنامج «رحالة» - إذاعة بلادي - السودان، برنامج «دروب» - إذاعة سكاي نيوز - الإمارات.



٭ البرامج الثقافية: فاز بها برنامج «ناي» - إذاعة الفجيرة - الإمارات، برنامج «المقال الأول» - إذاعة وصال - سلطنة عمان.



٭ برامج الشباب التطوعية: فاز بها برنامج «للوطن ألوان» - السعودية، برنامج «سفراء الخير» - السعودية.



٭ الومضة البيئية: فاز بها ومضة «دعنا نعيش لتعيش» - قطر، وومضة «التوعية البيئية» - السعودية.



٭ دراما الخيال العلمي: فاز بها مسلسل «سفروت يجوب الفضاء» - قطر، مسلسل «المركبة المهجورة» - إذاعة الكويت.



٭ برامج الخدمة العامة: فاز بها برنامج «توزيع المازود المدعوم» - إذاعة روازنا - فرنسا، برنامج «كل الأسئلة»- إذاعة هلا - سلطنة عمان.



٭ ومضات التوعية العامة: فاز بها ومضة «السلام» - السودان، برنامج «كوروناتيس» - إذاعة هلا - سلطنة عمان.



٭ البرامج الاقتصادية: فاز بها برنامج «بزنس» - قطر، برنامج «اقتصادي المعرفة» - السعودية.



المسابقات التلفزيونية



٭ التقرير الإخباري: فاز بها تقرير «شاب عماني» - سلطنة عمان، وتقرير «عنف النساء» - المغرب.



٭ المنوعات: فــــاز بـــها برنامج «مع محبــتي» - اليمن.



٭ الأفلام الوثائقية: فاز بها برنامج «الشعاب المرجانية: الأمل الأخير» - قطر، برنامج «الحطب بدل الغاز» - فلسطين، برنامج «نجمة القدس» - فلسطين.



٭ البرامج الحوارية: فاز بها برنامج المجهر «الغارمون» - تلفزيون الريان - طر، برنامج «نقطة الحوار» - انتاج «بي بي سي العربية».



٭ برامج الأطفال: فاز بها برنامج «برن المعارف» - قطر، «سر الكهف» - منصة شاهد mbc- السعودية.



٭ المسلسلات الكوميدية: فاز بها برنامج «فلاشات» - تلفزيون الريان - قطر، مسلسل «القاتل الذي أحبني» - مجموعة السلام الفنية - الكويت.



٭ البـــرنامج الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية: فاز بها برنامج «فلســــطيني 1920» - قناة الـــجزيرة الوثائقية - قطر.



سلطان النيادي.. صانع السعادة



الحديث مع المنتج والفنان الإماراتي القدير سلطان النيادي يشعرك بسعادة كبيرة لأنك أمام قامة فنية إماراتية كبيرة، يعشق الفن بجميع أنواعه، خصوصا المسرح الذي يستعد للمشاركة في مهرجان المسرح الصحراوي.

«بوميثه» سلطان النيادي شافاه الله بعد رحلة علاج ناجحة يعتز كثيرا بتكريم حاكم إمارة الشارقة سمو الشيخ د.سلطان القاسمي، متمنيا للشيخ القاسمي الصحة والعافية.



مسك الختام



الأمسية الغنائية التي أحيتها الفرقة الوطنية للموسيقى في حفل الختام كانت بالفعل مسك ختام هذا المهرجان الذي احتضنته الرياض من 9 الى 12 الجاري، حيث قدمت الفرقة من خلال وصلتها الموسيقية نماذج متعددة من الفن السعودي وتراثه العريق في جميع ربوع المملكة، والأجمل في هذه الأمسية مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية، حيث أبداع أفرادها برقصاتهم على خشبة المسرح على نغمات الأغاني السعودية المعروفة لدى الجميع.. شكرا الفرقة الوطنية للموسيقى.