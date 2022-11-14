مع تزايد التعليقات السلبية حول إعلان شيرين عبدالوهاب عودتها مجددا لعصمة حسام حبيب، أطلقت الفنانة سمية الخشاب عدة تغريدات حول «العلاقات السامة والمؤذية» وخطورة تصرفات بعض النساء باسم الحب على «كرامة المرأة»، ونصحت الجميع بعدم الاهتمام بمشكلة شخص هو نفسه لا يهتم بمصلحته.



وغردت سمية عبر حسابها في «تويتر»: «بعد كده يا حبايبي منتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد انه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان منحرقش كتير على الفاضي، الواحد لما بيركز فشغله وحياته وشكله بيوصل لمرحلة ملكية مبيبقاش فعلا محتاج لحد، الا لو هو بلا هوية ولازم يكون تابع لحد عشان يعرف يعيش، أي علاقة تمنها كرامة الانسان تغور في ستين داهية».



وتابعت: «لا للتعلق، لا للتعلق بالناس السامة، لا للتعلق بالناس المؤذية، اتعلقوا بالحب الوحيد والكبير رب الكون اللي عمره ماهيتخلى عنكم وعمره ما هيأذيكم ومن عبده مفيش حاجة اسمها حب، وفروا مشاعركم لنفسكم، انتوا محتاجينها اكتر».