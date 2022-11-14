عبدالحميد الخطيب



عبرت «القيثارة» نوال الكويتية عن سعادتها لمشاركتها في أغنية خاصة بكأس العالم 2022 في قطر، تحمل اسم «عرب»، كلمات: عبدالله التميمي، ألحان: مشعل العروج، توزيع: جيهون جيلكتان، مكس وماستر: م.طارق جيران، ويشارك في الغناء: فضل شاكر، أحمد شيبة، زهير بهاوي، حمود الخضر، وقالت: «سعيدة بمشاركتي مع زملائي بهذا العمل العربي الجميل، ومبروك لدولة قطر استضافتها للحدث العالمي».



ونشرت «أم حنين» بعض كلمات الأغنية التي تشدو بها، وتؤكد ان العرب حضارتهم ممتدة عبر التاريخ ولديهم الكثير من الإنجازات، وغردت بحسابها في «تويتر»: «نحن العرب.. حضارة وأمم.. كرم إنسان»، وتفاعل معها الجمهور الذين أثنوا على صوتها العذب، متمنين لها دوام النجاح.



من جانب آخر، تستعد نوال لإحياء حفل غنائي الجمعة المقبل في «موسم الرياض» بالسعودية، ويشاركها المطربة أميمة طالب، واعدة محبيها بأن تقدم لهم كل ما ينال رضاهم.