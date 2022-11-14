تحدثت الإعلامية لجين عمران عن بداية شغفها بالمجال الإعلامي، حيث قالت إنها بدأت من المدرسة فكانت لديها مادة مدرسية تعرف باسم «المطالعة والقراءة» وكانت مدرستها دائما تجعلها هي أول من تقوم بقراءة الدرس، وتمزح معها قائلة «عندما تكبرين ستصبحين إعلامية».



واعتبرت لجين أن الموهبة والجهد يكملان بعضهما البعض، فلا غنى عن واحدة دون الأخرى، لافتة إلى أن أكثر شخصية مشهورة قابلتها وتأثرت بها هو الشيخ محمد بن راشد.



ووجهت عمران رسالة شكر لوالدها ووالدتها فهما دائما الداعم الأول لها بحياتها ومسيرتها المهنية، كاشفة في تصريحات صحافية أن حلم حياتها هو أن يكون لديها خط أزياء خاص بها والذي بدأت بأولى خطواته قبل فترة.