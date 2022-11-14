أعلنت الفنانة دانييلا رحمة أنها كانت خائفة ومترددة من المشاركة بالجزء الثالث من مسلسل «للموت»، وقالت: «ما كان بدي أعمل الموسم التالت بس اتفقنا انه خلينا نقرأ ونشوف شو بيصير»، مشيرة الى أنها تتبع قلبها في اختيارها للأعمال، وأردفت: «قلبي كان عم يقول لي لاء ما بقى تفوتي بالأجزاء، بس هلا مبسوطة اني فتت بالموسم التالت».



وأكدت دانييلا، في لقائها مع برنامج «the insider بالعربي»، أنها وصلت اليوم لمرحلة أصبحت فيها المسؤولية كبيرة جدا خاصة أن شخصية «ريم» التي تقدمها في مسلسل «للموت» نجحت، ملمحة الى أنها كلها ثقة بكاتبة العمل نادين جابر أنها ستكتب شيئا جميلا.



وحول جديد دورها، أوضحت أنها طلبت من الكاتبة عدم وضع لها مشاهد بكاء كما حصل في الجزء الثاني، كاشفة أنها صورت أول مشاهدها مع مهيار خضور الذي انضم للموسم الثالث، وحرصت على أن تقدم له كل الدعم ليشعر أنه من عائلة المسلسل كون أن الشعور غريب أن تشارك مع فريق عمل يعملون معا من أكثر من سنتين.