دارين العلي



أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أسماء الفائزات في النسخة الـ 23 من مسابقة فادية السعد العلمية، حيث حلت سلطنة عمان في المركز الاول والكويت ثانيا ومملكة البحرين ثالثا. وخلال الحفل الختامي للمسابقة الذي أقيم في مركز جابر الثقافي وحضره عدد من السفراء الخليجيين والعرب مساء أمس الاول هنأت رئيسة المبرة الشيخة فادية السعد الفائزات، متمنية لهن المزيد من التفوق وتحقيق الإنجازات العلمية بما يخدم البشرية ويحقق طموحاتهن ويحفزهن على الابتكار في المجالات العلمية.



ولفتت السعد إلى نجاح المسابقة في استقطاب العديد من المشاركات المحلية والخليجية والعربية علاوة على تحقيق أهدافها في نشر الثقافة العلمية وتعزيز مهارات البحث العلمي والعمل الجماعي وتحفيز آلية التطوير والتقدم في مجال البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة الحرص على إعداد جيل من الطالبات الموهوبات والفائقات في المجالات العلمية وصقل موهبتهن في المجال العلمي والتقني والعمل الجماعي وتنمية خيالهن العلمي واكتشاف مواهبهن وتنميتها بما يعود بالنفع عليهن وعلى مجتمعاتهن.



أسماء الفائزات



فاز بالمركز الاول للمرحلة الثانوية قبس الغافرية وماريا الجابري المنتسبتان لمدرسة سودة أم المؤمنين للتعليم الأساسي بسلطنة عمان، والطالبات فرح كمال وجنا الشايجي وعذوب المكيمي من مدرسة فاطمة الصرعاوي الثانوية في الكويت بالمركز الثاني، في حين فاز الطالبات زينب ميرزا والعنود الحمر والجازي المجد من مدرسة الحد الثانوية في مملكة البحرين بالمركز الثالث. وفي مسابقة المرحلة المتوسطة حلت الطالبتان شهد وآمنة الجحافية من مدرسة الجزع للتعليم الاساسي في سلطنة عمان في المركز الاول وجاءت الطالبتان حور جعبري وبتول قواسمة من مدرسة فاطمة ادكيداك في فلسطين بالمركز الثاني والطالبتان ماريا الحداد ودانة المالكي من مدرسة زنوبيا الإعدادية في مملكة البحرين بالمركز الثالث، في حين كان المركز الثالث المكرر من نصيب رغد عشا ولبن حماد من مدرسة النظيف الإعدادية في المملكة الأردنية.