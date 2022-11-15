دمشق - هدى العبود



على الرغم من الانتقادات التي وجهت من قبل النقاد والمثقفين واعتراض كبار أعيان أحياء دمشق القديمة على تقديم البيئة الشامية بأن الرجل الآمر الناهي ولا يحق للمرأة إلا أن تكون المطيعة له ولأسرته، وعلى الرغم من الجدل الذي تثيره تلك الأعمال، إلا أن مسلسلات البيئة الشامية تتبوأ في كل موسم درامي الصدارة وتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وتتسابق شركات الإنتاج الفنية على تبني هذا النمط من الاعمال والسبب بسيط «انه التسويق الذي يدر أموالا طائلة على المنتجين، بالإضافة إلى سهولة تسويقها باعتبارها المطلب الأول للقنوات العربية التي تكسب الملايين من إيرادات الإعلان من وراء هذا النمط من المسلسلات».



من هنا توجهنا للقاء الفنانة القديرة روبين عيسى التي تحظى بإقبال كبير من قبل شركات الإنتاج والمخرجين لتواجدها بكافة الاعمال الدرامية سواء بيئة شامية او اعمال درامية معاصرة وسينمائية، فقالت لـ «الأنباء»: بداية سأتحدث عن أعمال البيئة الشامية التي شاركت فيها لهذا الموسم الرمضاني من 2022-2023 هناك مسلسلان يجسدان أعمال بيئة شامية صورا بدمشق وهما «زقاق الجن، العربجي».



وعن مسلسل «زقاق الجن» قالت: يعتبر اول عمل صور بدمشق لعام 2022 و2023 ينتمي للبيئة الشامية، بدأت الشركة بإنتاجه للكاتب محمد العاص وتصدى للإخراج تامر إسحاق وانتجته شركة البرغلي الفنية، ومن أبرز الفنانين المشاركين فيه أيمن زيدان بدور بطل المسلسل، شكران مرتجى، صفاء سلطان، أمل عرفة، عبدالمنعم عمايري، شادي زينة بارافي زيدان، إمارات رزق، لوريس قزق، رامي أحمر، إليانا سعد وآخرون.



وعن شخصيتها بمسلسل «العربجي» تقول: أسند لي المخرج شخصية مهضومة جدا، أكون فيها الصديقة المقربة من بطلة المسلسل والتي تدعى بدور تجسد دورها الفنانة «ديما قندلفت» وأكون بمنزلة اليد اليمنى، حقيقة هذه الشخصية جعلتني أضيف تفاصيل كثيرة لبطلة العمل قندلفت، وأعلن لكم أنني استمتعت جدا بالدور لأني أضفت الكثير للشخصية، ومسلسل «العربجي» تصدى لإخراجه الفنان سيف الدين سبيعي، من تأليف عثمان جحى وإنتاج شركة غولد لاين، ومن أبرز الفنانين المشاركين باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، نادين خوري، روعة ياسين، فارس ياغي.



وأما عن عشارية «وصايا الصبار» التي تقف فيها للمرة الاولى أمام كاميرا المخرج سمير حسين، فقالت روبين: عشارية «وصايا الصبار» عن نص للكاتب فادي حسين، وإنتاج شركة أمبريس استديو، وأحداثها تدور بسورية، نظرا للظروف المتأزمة التي تعيشها البلاد، والقصة جرت بين «عائلتين احداهما صاحبة نفوذ كبير، وأخرى تنتمي لطبقة مسحوقة، من هنا بنيت الأحداث بسوداويتها، كل منهما تطمح بالسيطرة على الأخرى.

أستطيع توصيف العمل مع مخرج قدير بحجم سمير حسين امتاز بالتركيز على تفاصيل التفاصيل، بأنه ممتع وعشارية الصبار مأخوذة عن مسرحية «ماكبث» للكاتب العالمي وليم شكسبير، جسدت من خلالها شخصية «ردينة» فتاة تعيش مع عائلتها لكن العائلة مع الأسف تعيش حالة من السواد، وكما كبيرا من التناقضات في تعاطيها مع المحيط الأسري والمجتمعي الذي تعيش فيه، هذه الأجواء كما وصفتها بالسوداوية من المؤكد أنني سأكون ضحية، لأنني لا أحمل صفاتهم وتركيبتهم المجتمعية، فأنا انسانة طيبة ومحبة لمن أعيش معهم وأتعامل معهم بود ومحبة، ومن من أبرز الفنانين المشاركين بالعشارية الفنانة أمل عرفة، صفاء سلطان، عبد المنعم عمايري، عامر علي، محسن غازي، يوسف المقبل، روبين عيسى، عاصم حواط، وضاح حلوم، حسام الشاه، فرح خضر وآخرون.



وبخصوص اعمالها السينمائية، ذكرت روبين عيسى انها منذ فترة قصيرة انتهت من العمليات الفنية للفيلم الروائي القصير بعنوان «فيلم طويل جدا» الذي قاسمها البطولة القدير جرجس جبارة ودجانة عيسى والفنان ميلاد يوسف، معبرة عن اعجابها ببطولة فيلم «تركواز»، واصفة الفيلم بالاحترافي والقصير.