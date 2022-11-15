غمر فيض من المحبة والتقدير الفنانة الشاملة لبلبة لدى تكريمها بجائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الأحد في دار الأوبرا المصرية.



ووقف مئات من نجوم وصناع السينما ممن اكتظ بهم المسرح لتحية لبلبة التي بدأت مشوارها الفني في عمر الخامسة وقدمت على مدى سبعة عقود نحو 88 فيلما و260 أغنية وعددا من المسلسلات التلفزيونية.



وكرم المهرجان في افتتاحه أيضا المخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز والمخرج بيلا تار من المجر بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وأعقب مراسم الافتتاح عرض الفيلم الأميركي (آل فابلمان) للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ وبطولة ميشيل وليامز وجابريل لابل وبول دانو.



ويعرض المهرجان، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ويمتد حتى 22 نوفمبر، نحو 100 فيلم من أكثر من 50 دولة بينها 14 فيلما في المسابقة الرسمية.