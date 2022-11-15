القاهرة - خلود أبوالمجد



فاجأت الفنانة إلهام شاهين صناع مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة الفنانة روبي، بالاعتذار عن عدم المشاركة فيه، وذلك قبل ساعات من بدء التصوير، مؤكدة أن سبب اعتذارها هو عدم اكتمال السيناريو حتى الآن، حيث أرسلت الشركة المنتجة إليها أربع حلقات فقط من المسلسل.



يذكر أن «حضرة العمدة» من بطولة: سميحة أيوب، بسمة، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمود عبدالمغني، نهلة سلامة، وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، والعمل مختلف عما قدمته إلهام شاهين في الموسم الرمضان الماضي من خلال مسلسل «بطلوع الروح»، والذي شاركها بطولته منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، وهاجر السراج، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.