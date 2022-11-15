منى مصطفى



ذكرت الفنانة عفاف شعيب سبب ارتدائها الحجاب وعدم اعتزالها مهنة التمثيل، مشيرة الى أنها حصلت على فتوى سمحت لها باستكمال مشوارها الفني بالحجاب.



وأعربت عفاف عن حزنها الشديد بعد خلع الثلاثي شهيرة وسهير رمزي وحلا شيحة الحجاب، مضيفة أنها واصلت الدعاء للأخيرة بأن يردها الله لالتزامها الديني.



وبينت خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» تقديم الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة: «ما هاجمتش حلا شيحة وشهيرة وسهير رمزي لما خلعوا الحجاب، لكني زعلت عليهم ودعيت لحلا ربنا يردها ردا جميلا وربنا فعلا ردها، وما قلتش حاجة تسيء ليهم لكني زعلت أن كل واحدة قاعدة 27 سنة محجبة ليه يضيعوا السنين دي كلها؟!».



كما انتقدت عفاف شعيب الفنانة صابرين قائلة: «أنا ما وافقش أعمل دور تمثيلي بالباروكة طبعا، صعب أعمل كده.. ليه باروكة؟! تغير الدور أفضل وتبقى بحجابها إيه اللي يمنع؟! ليه الباروكة؟!».



وتابعت أنها تلقت دعوة من الفنانة الراحلة هالة فؤاد لحضور دروس دينية، وبعدها قررت ارتداء الحجاب، وكانت في طريقها لإعلان اعتزال التمثيل، ولكن أحد كبار رجال الدين طلب منها مواصلة مشوارها الفني، مؤكدا أنه لا تعارض بين غطاء الرأس والفن.



ونوهت عن مفاجأة كبرى تتعلق بشخصيتها في مسلسل «الكيف»، مؤكدة أن إعلاميا كبيرا قال لها إن شخصيتها داخل المسلسل تتطابق مع سيرة حياة والدته التي تعرضت لخديعة من خادمتها وتورطت في إدمان المسكنات ولم تتمكن من التوقف رغم خضوعها للعلاج أكثر من مرة.



ومن ناحية أخرى، قالت إن والدها كان رافضا التحاقها بالفن على الرغم من موافقة والدتها، مشيرة إلى أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقالت لوالدها إنها ستصبح مذيعة مشهورة مثل ليلى رستم وهمت مصطفى وغيرهما، وكان والدها يحبهما ولذلك وافق.



وأكملت: «كان في دفعتي بالمعهد عدد من نجوم السينما، منهم أحمد زكي وأحمد عبد الوارث وأحمد ماهر ومصطفى متولي».