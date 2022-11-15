دمشق ـ هدى العبود



أطلقت المطربة نانسي زعبلاوي أغنية جديدة بعنوان «في بقلبي شخص» من انتاج شركة «روتين ميوزك» في أول تعاون بينهما، الأغنية من كلمات وألحان تميم أبو دقش، وتوزيع موسيقى رامي عرفات.



واعتمدت نانسي في فيديو الأغنية على طريقة الليركس فيديو وظهرت بإطلالتين مختلفتين طغى فيهما اللونان الأحمر والأبيض وتعاونت فيه مع المصورين السوريين بلال عجوز وعمار ريحاوي، والستايلست جالا وانلي، والمكياج فهد شلهوب، وتصفيف الشعر سعيد الباني.



ونشر مكتب نانسي الإعلامي بيانا قال ان الاغنية رومانسية حالمة تناسب أجواء الخريف، ومختلفة بطريقة التوزيع الموسيقي عما قدمته سابقا، الا انها ليست بعيدة كل البعد عن اللون الغنائي الرومانسي الذي أحبه الجمهور منها



وبالتزامن مع هذه الاغنية، تتابع نانسي تحضيرات أغاني ألبومها «المحطة 40»، إذ تستعد قريبا لطرح الأغنية الرابعة منه، على أن تبث في مطلع العام المقبل.