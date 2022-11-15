استشهدت امس شابة فلسطينية وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيتونيا غرب مدينة رام الله، فيما هدمت السلطات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية في بيت لحم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشابة سناء الطل (19 عاما) من الظاهرية جنوب الخليل، استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا.



من جهة اخرى، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية امس الإدارة الأميركية بإلغاء مخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد لدى إسرائيل المزمع إقامته في القدس.



وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الأرض المقرر إقامة مجمع السفارة الأميركية عليها تمت مصادرتها بشكل غير قانوني باستخدام «قانون أملاك الغائبين» الإسرائيلي لعام 1950.