قال مسؤولون محليون ومصادر أمنية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب آخرون بعدما قصفت صواريخ وطائرات مسيرة مقرات لأحزاب كردية إيرانية في إقليم كردستان شمال العراق.



وأفادت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف قواعد «جماعات إرهابية» في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.



وذكر مسؤولون محليون ومصادر أمنية أن الهجمات ضربت أهدافا قرب أربيل والسليمانية، وقال مسؤول بمستشفى في مدينة كوية الكردية لوكالة «رويترز» إن شخصين قتلا على الاقل وأصيب آخرون في الهجمات.



وتتهم طهران المسلحين الأكراد في شمال العراق بإثارة الاضطرابات الداخلية في ايران وهددت بشن هجمات عليهم.



وقالت مصادر أمنية كردية إن طائرات مسيرة استهدفت قاعدتين للمعارضين الأكراد الإيرانيين قرب أربيل والسليمانية. وأضافت أن هجمات صاروخية قرب كوية تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين.



وقال مسؤول في دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، وهو حزب كردي إيراني في الخارج، لـ«رويترز» إن اثنين من مقاتليه قتلا في هجمات على أربعة من مقراته. وأضاف أن مقر الحزب في كوية من بين المقرات التي هوجمت.



وقالت جماعة حقوقية كردية إيرانية على تويتر إن الحرس الثوري استهدف قاعدة لحزب الكوملة في السليمانية بست طائرات مسيرة وقاعدة للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني قرب أربيل بأربعة صواريخ.



وكان الحرس الثوري شن هجوما في سبتمبر الماضي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 58 قرب أربيل والسليمانية.



من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن القصف الإيراني على مناطق بإقليم كردستان يعد «تجاوزا سافرا على سيادة العراق وأمن مواطنيه».



وانتقد وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين عبداللهيان استمرار قصف مواقع متعددة بإقليم كردستان العراق من قبل الجانب الإيراني وتسبب بوقوع أعداد بين شهيد وجريح، بحسب بيان للخارجية العراقية.



ووصف القصف الإيراني بأنه أعمال انفرادية خطرة، ودعا إلى أن يكون الحوار سبيلا لإيقاف هذا التصعيد العدائي غير المبرر.



من جانبها، أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إقليم كردستان بالعراق.



وقالت السفيرة الأميركية في العراق الينا رومانوسكي على تويتر ان «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم بالصواريخ والمسيرات الإيرانية على إقليم كردستان العراق».



ودعت رومانوسكي إيران إلى التوقف عن مهاجمة جارها العراق والشعب العراقي، مؤكدة وقوف بلادها مع قادة العراق في بغداد والإقليم.