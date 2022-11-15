قالت شرطة جامعة فرجينيا في تغريدة عبر تويتر إن حادث إطلاق نار في حرم الجامعة خلف ثلاثة قتلى ومصابين اثنين، مضيفة أن المشتبه به مازال طليقا و«مسلحا وخطرا».



وحددت شرطة الجامعة هوية الطالب كريستوفر دارنل جونس على أنه المشتبه به وقالت إن عدة وكالات تبحث عنه.



وأوصت رسالة إلكترونية أرسلها نائب رئيس الجامعة إلى جموع الطلاب بأن يؤثر جميع الطلاب السلامة وأن يتبعوا أوامر الاحتماء داخل الجامعة إذ ان الوضع الخطر لا يزال قائما.



وحادث إطلاق النار هو الأحدث في سلسلة من العنف المسلح على الجامعات والمدارس الثانوية الأميركية في السنوات الأخيرة. وأثارت إراقة الدماء جدلا حول تشديد التقييدات على شراء الأسلحة وحملها في الولايات المتحدة، حيث يكفل التعديل الثاني للدستور حق حمل الأسلحة.