فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات، على خلفية قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني قبل أسابيع.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أمس: «نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية».

وأوضح بوريل أن من بين الذين فرضت عليهم عقوبات بحظر السفر وتجميد الأصول أربعة أعضاء من الفرقة الأمنية التي اعتقلت مهسا أميني التي توفيت لاحقا في مقر لشرطة الأخلاق، وأعضاء بارزين في الحرس الثوري ووزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.