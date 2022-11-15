أعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن اطلاق الموسم الخامس من نادي «المخترع الصغير»، وذلك يوم 26 نوفمبر الجاري في فندق صحارى. والمخصص للفئة العمرية من 8 إلى 13 عاما (ذكور وإناث).



وقالت رئيسة لجنة التدريب في الجمعية د.هبة العصفور، في تصريح لها، إن الموسم الخامس يأتي استكمالا للمواسم السابقة، وبعد النجاح الكبير للموسم الرابع، والمطالبات من قبل الأهالي والأطفال بإعداد الكثير من البرامج الخاصة بالأطفال.



واستعرضت العصفور فعاليات الموسم الخامس، والتي تتضمن تعليم الأطفال بطريقة مبتكرة وممتعة محطات الابتكار وكيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن: ما هي إعادة التدوير وكيفية عمل مشاريع من المستهلكات بأقل التكلفة لمواكبة متطلبات البيئة المدرسية، أهمية التغذية السليمة في تنشيط المهارات العقلية وطرق اعداد الوجبات الصحية لكل فئة عمرية، التدريب على كيفية الدراسة بطريقة ممتعة وفعالة وتنظيم الوقت وتوفير الجهد.



وأشارت إلى أن الورش ستكون تحت اشراف وتدريب نخبة من المدربين، وهم: أسماء الفرج، د.هبة العصفور، وأمينة البلوشي، مؤكدة أن الموسم الحالي سيتضمن أنشطة جديدة تعزز روح التنافس والشغف بين الأطفال.



ودعت أولياء الأمور الراغبين بتسجيل أبنائهم إلى الواصل مع الجمعية، عبر رقمي الهاتف: 97141415 أو 50933933، علما أن الورشة ستكون ليوم واحد في الفترة الصباحية من 10 إلى 2 ظهرا.