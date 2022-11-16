يواجه منتخب الأرجنتين لكرة القدم نظيره الإماراتي اليوم في مباراة دولية ودية يحتضنها ستاد محمد بن زايد في أبوظبي الذي سيكون بسعته القصوى، في آخر محطة استعدادية لـ «ألبيسيليستي» قبل خوضه نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وأعلن مسبقا من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة للمباراة الأولى من نوعها بين المنتخبين المقامة في الستاد التابع لنادي الجزيرة المحلي والذي تبلغ سعته 37 ألف مقعد، عن نفاد التذاكر بالكامل بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.



وساهمت الشعبية التي يتمتع بها نجم الأرجنتين ليونيل ميسي في تهافت المشجعين على حضور المباراة التي تعد فرصة مناسبة للمدرب ليونيل سكالوني ولاعبيه لاختبار اللعب أمام منتخب خليجي، قبل مواجهة السعودية في استهلال مبارياتهم في مونديال قطر الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي پولندا والمكسيك.



حضر ميسي حتى في تصريحات مواطنه رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات الذي كشف في حديث نقلته صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية انه طلب من لاعبيه عدم مس «البرغوث».



وقال أروابارينا على سبيل المزاح: «لقد حصلت على تذكرتين لمشاهدة الأرجنتين في ربع ونصف نهائي المونديال، لذلك أريد أن يكون جميع اللاعبين على ما يرام».



وتابع الدولي الأرجنتيني السابق البالغ 47 عاما: «نعرف ميسي وما يمثله للعالم، لذلك قلت للاعبين احرصوا على عدم لمسه، لأنني حينها لن استطيع دخول الأرجنتين».



واعتبر ان «اللعب مع الأرجنتين فرصة جيدة للاعبي الإمارات الشباب الذين يحتاجون الى مثل هذه التجارب، وهي ستكون مهمة بالنسبة لهم للتعلم».