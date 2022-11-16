أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طرح الدليل الرسمي لمشجعي المونديال، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكأس العالم قطر 2022، ويضم معلومات شاملة عن البطولة المرتقبة، منها تفاصيل عن المنتخبات المشاركة، وجدول المباريات، وإرشادات حول الوصول إلى الاستادات المونديالية الثمانية، إضافة إلى دليل بالأرقام المهمة للمشجع، وروابط رمز الاستجابة السريعة للخدمات الطبية، والمؤسسات الحكومية المعنية.



ويتوافر دليل المشجعين، الذي يتألف من 128 صفحة، في نسخة رقمية، وأخرى مطبوعة في مكاتب الاستعلامات باستادات البطولة، وفي العديد من المواقع الرئيسية في أنحاء البلاد، ويعتبر تذكارا جديرا بالاقتناء، ويحتفي بأول نسخة من المونديال في العالم العربي.



ويتوافر دليل المشجعين حاليا بنسخة رقمية يمكن تنزيلها على الهواتف النقالة من خلال منصة «فيفا بلس» الرقمية، وموقع Qatar2022.qa/ar، ومنصة هيا وتطبيق «هيا» إلى قطر 2022 على الأجهزة الذكية، ويمكن استخدام رموز الاستجابة السريعة المتوافرة في هذه المواقع للحصول على آخر التحديثات والمعلومات طوال فترة البطولة.