أصبحت قطر الدولة العشرين (من دون احتساب الصين وتايوان) والأولى في الشرق الأوسط التي تستقبل اثنين من دببة الباندا العملاقة، أحدهما ذكر يبلغ أربعة أعوام والآخر أنثى تبلغ ثلاثة أعوام.



وأطلق على الدبين اسما «سهيل» تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و«ثريا» وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.



وسيتم رعاية الحيوانين من قبل فريق عالمي من الأطباء والخبراء المختصين في طب الباندا العملاق، وسيتم إيواؤهما في منتزه مدينة الخور شمالي الدوحة، حيث تم بناء وتجهيز بيت خاص بهما «باندا هاوس».



وقال السفير الصيني لدى الدوحة تشو جيان لوكالة «فرانس برس» إن «دبَّي الباندا يحملان أطيب التمنيات، من 1.4 مليار صيني إلى الشعب القطري، خصوصا بالنجاح في بطولة كأس العالم».



ولم تتأهل الصين، الدولة الأكثر تعدادا بالسكان في العالم، إلى المونديال الكروي، لكن الشركات الصينية شاركت في بناء مشاريع ضخمة مرتبطة بالحدث الرياضي.