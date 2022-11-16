يلتقي منتخب ألمانيا لكرة القدم نظيره العماني اليوم على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في مباراة دولية ودية هي الثانية بينهما، بعد أولى أقيمت قبل 24 عاما، وستكون المحطة الأخيرة لـ«المانشافت» قبل التوجه الى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم 2022.



وتستهل ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، مبارياتها في نهائيات قطر ضد اليابان في 23 الشهر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ايضا إسبانيا وكوستاريكا.



والتقى المنتخبان قبل مباراة الأربعاء مرة واحدة في 1998 على نفس الملعب، وانتهت لصالح ألمانيا 2-0.



ووصل منتخب ألمانيا الى مسقط الاثنين بغياب حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك-اندريه تير شتيغن بسبب المرض، على أن يلتحق بالبعثة بعد تعافيه، حسب ما اعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في حسابه على تويتر.



وستكون المباراة فرصة لبعض اللاعبين الجدد الذين استدعاهم المدرب هانزي فليك لتسجيل حضورهم الدولي الأول، على غرار نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن (29 عاما) والواعد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند والذي بات أصغر لاعب ألماني يستدعى للعب في المونديال، علما انه من مواليد 20 نوفمبر 2004 وسيحتفل بعيد ميلاده الـ 18 يوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين الاكوادور وقطر.



وقد تشهد المباراة الحضور الأول منذ 14 نوفمبر 2017 للاعب خط وسط آينتراخت فرانكفورت ماريو غوتزه، صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين (1-0 بعد التمديد).



من جهتها، تستعد عمان لمنافسات كأس الخليج الخامسة والعشرين «خليجي 25» في البصرة والتي تقام في يناير 2023، وهي ستلعب مباراة ودية اخرى في 20 الحالي أمام بيلاروس في مدينة العين الإماراتية.