استأنف المنتخب القطري تدريباته في الدوحة بعد انتهاء معسكره التدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية، حيث خاض تدريبه الأول مساء أمس خلف الأبواب المغلقة في ملاعب أكاديمية أسباير تحت قيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، حيث يفرض الجهاز الفني سرية تامة على استعدادات «العنابي» لمباراته الافتتاحية أمام الإكوادور.



حرص الجهاز الفني على متابعة مباريات منتخبات المجموعة الأولى، وهي: الإكوادور والسنغال وهولندا الأخيرة من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين قبل مواجهة تلك المنتخبات في دور المجموعات.



وكان سانشيز قد أعلن عن القائمة النهاية للمنتخب القطري وتضم 26 لاعبا، وجاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة).



في خط الدافع الدفاع: بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبدالكريم حسن (السد)، وبسام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي).



في خط الوسط الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبدالعزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير(الوكرة).



وفي الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).