5 قطاعات من أصل 13 حققت نمواً بالأرباح تصدرها «مواد أساسية» بـ 118%

أرباح البنوك زادت 25% لتسجل 899.4 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي

«الوطني» يتصدر «البنوك» بـ 374 مليون دينار.. يليه «بيتك» بـ 205 ملايين

«زين» تشكل 72% من أرباح قطاع الاتصالات.. و«المباني» تتصدر شركات العقار



شريف حمدي



واصلت الشركات المدرجة ببورصة الكويت تحقيق المكاسب بنهاية تعاملات الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، في ظل تعاف ملحوظ للنشاط الاقتصادي بالبلاد خلال العام الحالي مدفوعا بالطفرة التي شهدها سعر النفط، وعلى الرغم من حفاظ البنوك والشركات على مواصلة الأرباح، إلا انها تراجعت بنسبة 39%، إذ بلغت بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 1.65 مليار دينار، قياسا إلى 2.72 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الفائت.

ويرجع السبب في انخفاض الأرباح إلى عدم تكرار الأرباح الاستثنائية القياسية التي حققتها شركة «أجيليتي» خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 978 مليون دينار بارتفاع 6000%، على وقع بيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة DSV في صفقة تبادل أسهم.



ويشهد النشاط الاقتصادي بالبلاد زخما لافتا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر، انعكس على أداء البورصة التي حققت مكاسب كبيرة على مستوى مؤشراتها ومتغيراتها، أبرزها القيمة السوقية التي ارتفعت بنحو 4 مليارات دينار، فضلا عن السيولة التي ارتفعت بنسبة 22% لنحو 11.4 مليار دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021 بسيولة 9.3 مليارات دينار، كما ارتفع مؤشر السوق الأول الذي يضم اكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية بنسبة 4%.

ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» حول أهم نتائج الشركات المدرجة بالبورصة ارتكازا على بيانات شركة كامكو انفست، ننشر أهم 10 مؤشرات على الأداء خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام:



1- 5 قطاعات من أصل 13 قطاعا حققت نموا في الأداء، تصدرها قطاع المواد الأساسية بـ 118.7%.



2- جاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية لجهة أكثر القطاعات تحقيقا للأرباح بـ 899.4 مليون دينار ارتفاعا من 719.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 25%.



3- تصدر البنك الوطني القطاع المصرفي بنمو 46.9% محققا 374.2 مليون دينار، تلاه «بيتك» بأرباح 205.7 ملايين دينار بنسبة نمو 22.4%.



4- حل قطاع الاتصالات بالمرتبة الثالثة بنسبة نمو 21% بإجمالي أرباح 208.8 ملايين دينار ارتفاعا من 172.8 مليون دينار.



5- تصدرت «زين» شركات القطاع بأرباح بلغت 151.9 مليون دينار بنمو 12.2%، تشكل 72.7% من إجمالي ما حققه قطاع الاتصالات.



6- حقق قطاع العقار أرباحا تقدر بـ 122.4 مليون دينار مقارنة مع 292.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.



7- تصدرت «المباني» قطاع العقار بأرباح بلغت 45.2 مليون دينار تشكل 36.9% من أرباح القطاع.



8- شهد قطاع الخدمات المالية تراجعا بنسبة 37% بأرباح إجمالية 178.4 مليون دينار مقارنة مع 282.9 مليون دينار.



9- جاءت «المصرية الكويتية القابضة» بالصدارة ضمن شركات القطاع بـ 56.8 مليون دينار، تشكل 31.8% من الإجمالي.



10- قطاع الصناعة جاء ضمن اكثر القطاعات التي تأثرت أرباحها خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، وذلك بنسبة تراجع 89% بإجمالي 116 مليون دينار مقارنة مع 1.044 مليار دينار في الـ 9 اشهر الأولى من 2021 جراء تراجع أرباح أجيليتي الاستثنائية، حيث حققت الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 41.3 مليون دينار.



مؤشرات إيجابية



تظهر التوقعات مؤشرات إيجابية، إذ تشير إلى استمرار البنوك والشركات في مواصلة الأرباح خلال الربع الأخير من العام، في ظل توافر العديد من المقومات الإيجابية، وأبرزها استمرار أسعار النفط الكويتي بأعلى من القيمة التقديرية بالموازنة العامة، فضلا عن التفاؤل بالاستقرار السياسي على الساحة المحلية بعد انتخاب مجلس أمة جديد وتشكيل حكومة جديدة.