شهدت تحويلات العمالة الفلبينية في الكويت ارتفاعا بنسبة 3.5% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتبلغ 431.5 مليون دولار، وذلك مقارنة بتحويلات بلغت 416.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.



وعلى صعيد دول الخليج، فقد ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 11.25% سنويا، وجاءت المملكة العربية في صدارة الدول خليجيا إرسالا للتحويلات الفلبينية.



وحســب إحصائيــة «مباشر» مستندة إلى بيانات بنك الفلبين المركزي، سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالفترة من مطلع يناير إلى سبتمبر السابق نحو 3.883 مليارات دولار، مقابل 3.738 مليارات دولار بنفس الفترة من 2021.



وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خليجيا في إرسال تحويلات العمالة الفلبينية بقيمة 1.40 مليار دولار، فيما تذيلت مملكة البحرين القائمة خليجيا بـ 181.13 مليون دولار.



وشهدت التحويلــات ارتفاعا من 5 دول خليجية على رأسها قطر بنمو سنوي 8.99% تزامنا مع قرب استضافة الدولة الخليجية بطولة كأس العالم وما يتطلب ذلك من استقطاب العديد من العمالة باختلاف جنسياتها.



وفي المقابل تراجعت تحويلات العمالة الفلبينية من سلطنة عمان وحــدها بـ 11.25% إلى 250.8 مليون دولار.



وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 16.28% من إجمالي تحويلات تلك العمالة من مختلف الدول البالغة قيمتها في الأشهر التسعة الأولى من 2022 نحو 23.83 مليار دولار.



وطبقا لتقرير «المركزي الفلبيني» مثلت تحويلات العمالة من الخليج 74.05% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من قارة آسيا بالفترة البالغة 5.24 مليارات دولار.



يذكر أن التحويلات تعد شريان حياة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر، لأنها توجه مباشرة إلى الأسر، كما تعد مصدر دخل للعملة الأجنبية ببعض الاقتصادات.



وفي تقرير للبنك الدولي خلال شهر مايو الماضي توقع زيادة تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 4.2% هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار في أعقاب تعاف قياسي تقريبا بلغ 8.6% في عام 2021.



وكانت أكبر 5 بلدان متلقية للتحويلات في عام 2021 هي الهند والمكسيك (التي حلت محل الصين) والصين والفلبين ومصر، ومن بين الاقتصادات التي تبلغ فيها تدفقات التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من إجمالي الناتج المحلي كل من: لبنان (54%)، وتونغــا (44%)، وطاجيكستـــــان (34%)، وجمهورية قيرغيزيا (33%)، وساموا (32%).