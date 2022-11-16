محمود عيسى



واصلت الكويت تقدمها على مؤشر مجلة ميد للمشروعات التي تمت ترسيتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمة العقود التي أرستها الكويت 93 مليون دولار، مسجلة قفزة بنسبة 86%، مقارنة مع قيمة العقود المبرمة في سبتمبر والبالغة 50 مليون دولار، لتحل بذلك في المركز الرابع خليجيا للشهر الثاني على التوالي، بينما تقدمت من المركز السادس اقليميا الى المركز الخامس.



وقالت المجلة إن هذا الارتفاع يعقب ارتفاعا بنسبة 79% سجلته الكويت في قيمة الترسيات المسجلة في سبتمبر مقارنة مع أغسطس الذي سبقه، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بأكبر قيمة من الصفقات الموقعة في أكتوبر والتي بلغت 4.609 مليارات دولار، وتلتها قطر في المركز الثاني بواقع 4.5 مليارات دولار ثم دولة الامارات ثالثا بقيمة 1.207 مليار دولار، في حين جاءت الكويت وعمان والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس خليجيا على التوالي بعقود قيمتها 93 مليون دولار و60 مليون دولار و10 ملايين دولار.



وعلى الصعيد الإقليمي، شهد الشرق الأوسط ثالث أفضل شهر في العام من حيث إرساء العقود في أكتوبر، حيث تم توقيع صفقات بقيمة 11.3 مليار دولار مقارنة مع 6 مليارات دولار في شهر سبتمبر وبارتفاع نسبته نحو 80%، وسجل العراق ترسيات بقيمة 698 مليون دولار ليحل في المركز الرابع إقليميا.