محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركات المقاولات لم تعد على يقين من التاريخ الذي ستطرح فيه الشركة الكويتية للصناعات البتروكيماوية المتكاملة (كيبك) مناقصة لمشروع يهدف لتطوير مدخلات انتاج أولية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور، وتبلغ الميزانية المقدرة للمشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق انجازه 36 شهرا.

وأشارت المجلة نقلا عن مصادر مطلعة الى أن «كيبك» اوحت الى بعض المقاولين بأن المشروع قد يطرح قبل نهاية العام، ومع ذلك، وبالنظر إلى التأخيرات الكبيرة لمشاريع أخرى في قطاع النفط والغاز في الكويت مؤخرا، يقول مقاولون آخرون إنه من المحتمل ألا يتم طرح العطاء حتى حلول عام 2023.

وقال أحد المصادر: «أخبر مسؤولون من كيبك المقاولين بان الشركة تخطط لطرح مناقصة المشروع قبل نهاية العام، ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان الشركة متابعة هذه الخطة وتنفيذها في البيئة الحالية». وأفادت «ميد» بأن «كيبك» قد اتصلت بالمقاولين التالية اسماؤهم من بين آخرين لاستقصاء مدى اهتمامهم بالمشروع المخطط له:



٭ هيونداي للهندسة والإنشاءات (كوريا الجنوبية)



٭ لارسن وتوبرو للطاقة الهيدروكربونية (الهند)



٭ بتروفاك (المملكة المتحدة)



٭ سامسونغ الهندسية (كوريا الجنوبية)



٭ اس كيه للهندسة والمقاولات (كوريا الجنوبية)



ويشمل نطاق العمل في المشروع المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء ما يلي:



٭ بناء الوحدة 38 (مرافق الضغط)، بما في ذلك وصلات الأنابيب ووصلات رؤوس العمليات والمرافق المترابطة الحالية (الوحدة 74).



٭ التعديلات والوصلات المرتبطة بالوحدة 33 (وحدة إنتاج الهيدروجين الحالية).



٭ إنشاء الوحدة 60 (وحدة توليد البخار).



٭ بناء غلايتين جديدتين وإدخال تعديلات على وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها.



٭ بناء المرافق المصاحبة.



وكانت شركة كيبك في وقت سابق من الشهر الجاري قد اعلنت رسميا، بدء عمليات المرحلة الأولى من مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار.



.. و«نفط الكويت» ترسي عقدين بـ 154 مليون دولار



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست عقدين بقيمة إجمالية قدرها 154 مليون دولار، ويتعلق العقد الأول بتركيب خطوط التدفق والأعمال المصاحبة في جنوب وشرق الكويت، وقد ارسي هذا العقد على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات الكويتية، وبلغت قيمة العطاء الفائز 42.5 مليون دينار او نحو 138.05 مليون دولار.

وتأتي ترسية العقد في أعقاب بعض التأخير وتمديد تأمين العطاء للمقاولين. اما العقد الثاني فيغطي تقديم خدمات الدعم البحري والساحلي للعمليات البحرية لشركة نفط الكويت، وقد كان من نصيب شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن - هيسكو، وتبلغ قيمة العقد 4.85 ملايين دينار او نحو 15.75 مليون دولار.