طارق سلطان: الشركة حققت نتائج جيدة رغم تحديات السوق والظروف الجيوسياسية

شركاتنا التابعة استمرت بأدائها الجيد وواصلت تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها

استحواذ «أجيليتي» على «جون مينزيز» جزء من استراتيجيتنا لتحقيق عوائد قوية

«أجيليتي» اليوم مختلفة عما كانت قبل عامين ونواصل تسريع النمو عبر محفظتنا



أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث بلغت أرباح الشركة من العمليات المستمرة 41.4 مليون دينار، بما يعادل 16.36 فلسا للسهم الواحد، بزيادة 63.7%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للأشهر الـ 9 بلغت 116.8 مليون دينار، بزيادة 33.5%، وكذلك بلغت الإيرادات 526.8 مليون دينار، بزيادة 59.9%.



نتائج الربع الثالث



وفيما يخص نتائج الشركة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالين، فقد حققت صافي أرباح بقيمة 12.6 مليون دينار، بما يعادل 4.95 فلوس للسهم الواحد بزيادة 48.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد استثناء الأرباح المبلغ عنها العام الماضي من نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة.



وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث بنسبة 57.5% لتصل إلى 45.8 مليون دينار، وبلغت الإيرادات 256.3 مليون دينار، بزيادة نسبتها 105.9%.



وتتضمن بينات الربع الثالث نتائج شهرين من شركة مينزيز لخدمات الطيران، التي استحوذت عليها أجيليتي بالربع الثالث من 2022، وعلى أساس المثل للمثل وباستثناء أرقام مينزيز، بلغت أرباح أجيليتي 10.8 ملايين دينار، بزيادة 27.7% عن الفترة نفسها في 2021، بعد استبعاد الأرباح التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي من نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة.



وأشارت الشركة الى أن أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، قد ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 35.2 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات 166.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 32.2%.



نتائج جيدة



وتعليقا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «حققت أجيليتي نتائج جيدة في هذا الربع على الرغم من تحديات السوق والظروف الجيوسياسية. حيث استمرت شركاتنا الخاضعة للسيطرة بأدائها الجيد وواصلت تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بكل منها.

وقد تأثر قطاع الاستثمار لدينا بأداء الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، ولكون أجيليتي مستثمر استراتيجي، فإننا نتطلع إلى ما هو أبعد من حركة سعر السهم اليومية وننظر لهذه الشركات نظرة إستراتيجية تجعلنا على قناعة أنها وعلى المدى الطويل، ستعزز القيمة والنمو والعوائد لمساهمينا».



وتابع سلطان، قائلا: «إن إتمام صفقة استحواذ أجيليتي على شركة جون مينزيز لخدمات الطيران ومقرها المملكة المتحدة خلال الربع الثالث من هذا العام، هو جزء من استراتيجية أجيليتي لإضافة وتنمية أعمالها الأساسية، مع إمكانية تحقيق عوائد قوية.

ومن خلال جمعنا بين أعمال ناشيونال لخدمات الطيران ـ ناس التابعة لمجموعة شركاتنا مع مينزيز، قمنا بإنشاء شركة عالمية رائدة في هذا القطاع لها تأثير على أسواق الطيران المتقدمة والنامية في جميع أنحاء العالم».



وأضاف: «أجيليتي اليوم شركة مختلفة عما كانت عليه قبل عامين، ونحن نواصل البحث عن تسريع النمو عبر محفظتنا من خلال تعزيز القيمة للمساهمين والعملاء والموظفين والشركاء والمجتمعات، وسوف تواصل أجيليتي خلق قيمة على المدى الطويل من خلال شركاتها واستثماراتها في القطاعات والمناطق الجغرافية ذات النمو الجيد».



1.2 مليار دينار استثمارات «أجيليتي» بعدد من الشركات



تمتلك أجيليتي حصص أقلية في عدد من الشركات، منها المدرج ومنها غير المدرج بالأسواق المالية، وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات حوالي 1.2 مليار دينار، وقد انخفضت القيمة الدفترية لتلك الحصص عن مستوى الربع الثاني والذي كان حوالي 1.4 مليار دينار نتيجة لأداء أسواق الأسهم العالمية.



وشهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة وسط زيادة في معدلات الفوائد واضطراب سلسلة الإمداد والأثر الاقتصادي الذي ترتب عن ذلك. كمستثمر طويل الأجل، تركز أجيليتي على إمكانات النمو لهذه الشركات وقدرتها على توليد القيمة والعوائد.





الكيانات الخاضعة لسيطرة «أجيليتي»



الكيانات الخاضعة لسيطرة أجيليتي، هي تلك التي تديرها وتشغلها وتتحكم فيها. يتم توحيد أداء هذا القطاع والإبلاغ عنه من خلال بيان الأرباح والخسائر لشركة أجيليتي.

وبالنسبة للربع الثالث وما بعده، ستشمل نتائج أجيليتي الموحدة أداء شركة مينزيز لخدمات الطيران، والتي تم دمجها مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران - ناس التابعة لأجيليتي.



بالنسبة للربع الثالث من عام 2022، سجل هذا القطاع أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 47 مليون دينار، وإيرادات بلغت 256.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 44% و106% على التوالي.



وتجمع نتائج مينزيز للطيران، بين أداء الربع الثالث لشركة ناس وأداء شهرين لشركة جون مينزيز لخدمات الطيران.

وسيبلغ عدد العاملين في مينزيز لخدمات الطيران حوالي 35 ألف موظف، وسوف تعمل في 254 مطارا في 58 دولة.. وفيما يلي أبرز النتائج المالية للشركات التابعة لـ «أجيليتي»:



«أجيليتي للمجمعات اللوجستية».. 9.7% نمو إيرادات الربع الثالث



نمت إيرادات أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الربع الثالث بنسبة 9.7%، في ظل تلبية الطلب المتزايد على مساحات التخزين، وتعمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية على تطوير الأراضي الحالية وتشييد مشاريع جديدة، والتطلع إلى الحصول على أراض إضافية، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا.



وفي الكويت، تقوم إحدى الشركات التابعة لأجيليتي للمجمعات اللوجستية بتطوير 1.2 مليون متر مربع من الأراضي كمجمعات صناعية ولوجستية في منطقة صباح الأحمد السكنية.

وفي السعودية، وقعت أجيليتي مؤخرا اتفاقية لبناء وتشغيل مجمع لوجستي بالقرب من جدة بموجب امتياز لمدة 25 عاما. وسيتم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي في جدة خلال العام 2025.



«ترايستار».. تجديد عقدين طويلي الأجل لتوريد الوقود لبعثات حفظ السلام



أعلنت شركة ترايستار، وهي شركة لوجستية متكاملة للوقود السائل، عن نمو إيراداتها بنسبة 75.5% للربع الثالث من عام 2022.

وكانت ترايستار قد فازت بتجديد عقدين طويلي الأجل لتوريد الوقود لبعثات حفظ السلام، مما عزز مكانة الشركة كأفضل مورد بين تلك المدرجة على موقع مشتريات الأمم المتحدة الإلكتروني. وقد ساهم في هذا النمو استحواذ ترايستار على 51% من حصص مالكي HG Storage International Limited.



«يوباك».. تنفيذ «ريم مول» بـ 1.3 مليار دولار



شهدت شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران - يوباك زيادة في إيرادات الربع الثالث بنسبة 28.7%. ويعود سبب الزيادة بشكل أساسي إلى انتعاش الخدمات المتعلقة بالمطارات ومواقف سياراتها بعد إعادة فتح مطار الكويت الدولي وتخفيف قيود كوفيد الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم الرحلات الجوية والركاب.

وتتوقع يوباك أن يستمر هذا الاتجاه مع زيادة تدريجية في حركة المرور في المطار خلال الربع الأخير من عام 2022 وما بعده.



كما أن يوباك مستثمر مشارك في مشروع ريم مول في أبوظبي، في جزيرة الريم، بقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال بناء وتجهيز المول التجاري المختص بالتسوق والترفيه والتسلية وتشغيله بالكامل في عام 2023.



وكان كارفور هايبر ماركت - المستأجر الرئيسي في ريم مول - قد افتتح أبوابه خلال شهر فبراير من هذا العام. سيكون هذا المول التجاري أول نظام بيئي متكامل متعدد القنوات مع نظام إلكتروني رقمي للبيع بالتجزئة في المنطقة.

وسيوفر إمكانات تجارية ولوجستية، تجمع بين كافة خدمات المستهلكين وتجار التجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة.



«جلوبال كليرنجهاوس».. مراقبة أفضل الفرص الاستثمارية لتعزيز النمو



انخفضت إيرادات شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز، شركة أجيليتي لتحديث الجمارك، خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 8.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

وذلك بسبب انخفاض حجم التجارة. وتواصل شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز سعيها وراء الفرص لزيادة النمو المستقبلي وتنويع مصادر دخلها.



وكانت أجيليتي قد وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع الحكومة المصرية لتطوير وتشغيل مركزين جمركيين ولوجستيين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أهم المراكز التجارية في المنطقة.