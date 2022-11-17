انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان سلفه دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، قائلا إن الرئيس الجمهوري السابق «خذل» بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن في تغريدة من بالي، حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين «دونالد ترامب خذل أميركا».



وأرفق الرئيس الديموقراطي تغريدته بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على «اقتصاد مزور لصالح الأثرياء» و«هاجم النظام الصحي» و«دلل المتطرفين» و«هاجم حقوق المرأة» و«حرض العصابات العنيفة» من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة. وفي الوقت نفسه، نشر البيت الأبيض تغريدة تروج لإنجازات إدارة بايدن.



وأعلن ترامب ترشحه للسباق إلى البيت الأبيض في وقت سابق امس، مما ينذر بحملة صعبة لمعسكر الجمهوريين الذين أضعفتهم الانتخابات الأخيرة وأدت إلى انقسامهم.

ووسط تصفيق مدو من النشطاء المجتمعين في قاعة الاستقبال الكبيرة بمقر إقامته الفاخر في مارالاغو بولاية فلوريدا، قال الرئيس السابق البالغ من العمر 76 عاما «أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية».



ووعد ترامب بـ «عودة» أميركا، ورسم صورة مثالية لفترة ولايته الأولى متحدثا عن دولة تعيش بسلام وازدهار واحترام على الساحة الدولية.



وهاجم رئيس الدولة السابق الذي كان يرتدي ربطة عنق حمراء تقليدية، بقسوة سجل خليفته جو بايدن.



وتحدث بسخط أمام صف من الأعلام الأميركية عن بلد غارق في العنف والجريمة، تخنق الأسعار المرتفعة الأسر الأميركية فيه ويعبر ملايين المهاجرين غير الشرعيين حدوده مع المكسيك.



واتهم ترامب في خطابه الذي استمر أكثر من ساعة بقليل بايدن بأنه «يجسد إخفاقات اليسار وفساد واشنطن». وقال أيضا إن الرئيس الديموقراطي «يقودنا إلى حافة حرب نووية»، في إشارة إلى الدعم الأميركي لأوكرانيا.

وقبل لحظات من الخطاب، قدم دونالد ترامب ترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى السلطات الانتخابية الأميركية، وهي خطوة رسمية أولى. وتحول جزء من المعسكر المحافظ إلى منافس محتمل آخر في السباق الى البيت الأبيض ومنهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.



وأكد النجم الجديد لليمين المتطرف البالغ من العمر 40 عاما، وخرج أقوى من انتخابات منتصف الولاية أن معركته «كانت مجرد بداية». ومع وجود مايك بنس نائب ترامب ووزير خارجيته السابق مايك بومبيو وحاكم فرجينيا غلين يونغكين، يبدو أن المعركة لكسب ترشيح الحزب الجمهوري طاحنة.



كما ان مشاكل ترامب الكثيرة مع القضاء قد تؤدي في النهاية إلى استبعاده من سباق الرئاسة.



في هذه الأثناء، اختار الجمهوريون كيفن مكارثي زعيما لهم في مجلس النواب، ما يجعله في موقع متقدم ليصبح رئيسا للمجلس في حال استعاد الحزب الجمهوري سيطرته عليه كما هو متوقع.

وانتخب الجمهوريون بالاقتراع السري مكارثي النائب البالغ 57 عاما من كاليفورنيا والعضو البارز في القيادة الجمهورية بمجلس النواب منذ عام 2014، ما أبعد الى حين التحدي الذي يمثله منافسه أندي بيغز، عضو مجمع الحرية اليميني المتطرف.