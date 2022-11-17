بعد أن حبس العالم أنفاسه لعدة ساعات على وقع سقوط صاروخ يرجح ان يكون روسيا على پولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والتي لاقت دعما كاملا من الدول الاعضاء في الحلف، ماكان ينذر باندلاع حرب عالمية ثالثة، قطع الرئيس الاميركي جو بايدن الشك باليقين بابلاغه، الحلف والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7)، بأن الصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.



وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام غربية عن الرئيس، ليؤكد كلامه ما نقله مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، امس، عن أن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ أطلقته القوات الأوكرانية.



كما أضافوا أن الأوكران عمدوا على ما يبدو إلى إطلاق الصاروخ من أجل صد صاروخ روسي قادم فوق الأجواء الأوكرانية، إلا أنه حط في پولندا، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.



واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ امس أنه «لا مؤشر» يسمح بالقول إن الانفجار الذي أسفر عن قتيلين في پولندا ناجم عن «هجوم متعمد».



وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل «تحليلنا الأولي يفيد بأن الحادثة ناجمة على الأرجح عن صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الاوكراني للدفاع عن الأراضي الأوكرانية ضد صواريخ عابرة روسية».



بدوره، قال الرئيس الپولندي أندريه دودا امس إن الصاروخ من المحتمل أن يكون من طراز إس-300 السوفييتي الصنع، وهو صاروخ قديم ولا يوجد دليل على إطلاقه من الجانب الروسي.

وأضاف «من المحتمل جدا أن تكون منظومة دفاعية أوكرانية مضادة للطائرات أطلقته». وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إن پولندا لاتزال تنظر إمكانية تفعيل المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، لكن يبدو أنه قد لا يكون من الضروري استخدام هذا الإجراء.



بدورها، قالت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين دو دوندر إنه يبدو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية كانت عاملا في مقتل شخصين في پولندا، بعد سقوط صاروخ على البلاد.



من ناحيته طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، برد «حازم وجوهري» على ما حدث في پولندا، مشيرا في تغريدة على موقع «تويتر» إلى «الإرهاب الصاروخي الروسي».



أما رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فرأى امس أن الضربة على پولندا أيا كان منفذها «لم تكن لتحدث لولا الغزو الروسي لأوكرانيا». وشدد على أنه «طالما استمر (الغزو) فإنه سيشكل تهديدا لأمننا وأمن حلفائنا وسيستمر في تدمير الاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أنه «لا يوجد شخص واحد في العالم لم يشعر بتداعيات حرب بوتين» مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.



من جهته، أعلن الكرملين عن ترحيبه بـ «ضبط النفس» الأميركي في رد الفعل على سقوط الصاروخ، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «روسيا لا علاقة لها بالحادثة التي حصلت في پولندا».

وأضاف «في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى رد فعل يتميز بضبط النفس وبمهنية أكبر من الجانب الأميركي»، منددا بـ «هستيريا» من طرف «مسؤولين كبار لدول عدة».



ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية الپولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.



ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام الپولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ روسية هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.