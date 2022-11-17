أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أهمية المؤتمرات في تطوير الثقافة الطبية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في البلاد عبر مناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات المتخصصة في المجالات الطبية.جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي بافتتاح المؤتمر



الـ 44 للأنف والأذن والحنجرة الذي يتناول على مدى يومين أحدث المستجدات فيما يخص تطور طرق التشخيص والعلاج وجراحة الانف والجيوب الأنفية وأورام الرقبة والغدة الدرقية إضافة الى مناقشة أحدث ما تم التوصل إليه بشأن زراعة القوقعة وعمليات الأذن المجهرية.



وقال العوضي إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة عبر مشاركة الزملاء من الكفاءات الطبية والموضوعات المطروحة متطلعا الى تحقيق المؤتمر لأهدافه والخروج بتوصيات تصب في الارتقاء بالخدمات الصحية. وأضاف أن المؤتمرات الطبية تهدف كذلك الى تبادل الخبرات والمعلومات بين المتخصصين ومعرفة المزيد من الأساليب الحديثة والمهارات إلى جانب التباحث حول أحدث المستجدات الطبية. وأشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية في مجال الأنف والأذن والحنجرة ومن أبرزها افتتاح قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الجهراء الجديد وإضافة خدمات للسمع والنطق.



ولفت إلى التوسع وإعادة افتتاح قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جابر الأحمد وزيادة عدد العيادات الخارجية للأنف والأذن والحنجرة خلال الفترة المسائية في عدد من مراكز الرعاية الأولية ومواصلة جهود تطوير قسم النطق والسمع في مركز (الشيخ سالم العلي) لعلاج النطق والسمع وتزويده بأحدث الأجهزة لاختبارات الاتزان.



ونوه الوزير بافتتاح عيادات التغذية العلاجية في مستشفى (زين) تحديدا لمرضى اختلال التوازن ومرضى الاختناق أثناء النوم وتعزيز استقدام الاستشاريين في مجال تخصص الأنف والأذن والحنجرة وغيره ضمن برنامج الأطباء الزائرين وما يضيفه ذلك من فوائد على المستوى العلاجي للمرضى وتبادل الخبرات مع الكوادر الطبية الوطنية.